Destekle bahçe kurdu, ihracata başladı

MANİSA (Habermetre) - Manisa'da yaşayan genç çiftçi Fatih Atalay Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı tescilli meyve fidanları ile ihracata başladı. Japon eriği, ayva ve kiraz üreten Atalay damla sulama ile de tasarruf yaptığını belirtti. Fatih Atalay, Manisa'nın Demirci ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı sertifikalı meyve fidanlarıyla üretime başladı.

İlçedeki 250 dönüm arazisine, 8 yıl önce, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı tescilli meyve fidanlarını diken Atalay, ağaçların verime geçmesiyle tonlarca Japon eriği, ayva ve kiraz yetiştiriyor.

Fatih Atalay, geçen yıl 90 ton Japon eriği ürettiğini belirterek, bu ürünlerin tamamına yakınını Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Madagaskar'a ihraç ettiğini anlattı.

Geçen yıl ayvanın da ilk hasadını yaptıklarını dile getiren Atalay, "Ayva arazimiz toplamda 60 dönüm. 2020 yılında 8 ton hasat yaptık. Bu yıl 20 ton ürün bekliyoruz. Bahçemiz tam verime geldiğinde her yıl 100 ton ayva hasadı yapacağız. Rakımı 680 ile 720 arasında değişen Demirci, meyvecilik için çok uygun, su problemi de yaşanmıyor. " dedi. manisa genç çiftçi ihracat meyve üretimi

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