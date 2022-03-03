Destan Sırma öldü mü, diziden mi ayrılacak? Destan Sırma (Buse Meral) diziden çıkıyor mu? Buse Meral kimdir?

Destan Sırma ölecek mi? Destan Sırma diziden mi ayrılacak? Buse Meral diziden çıkıyor mu? dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

DESTAN SIRMA ÖLÜYOR MU? DESTAN SIRMA DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Destan dizisinin son bölümünün son sahnesinde Sırma sırtından okla vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler Sırma ölecek mi, diziden mi çıkacak merak etmişti. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Destan bir sonraki fragman yayınlandı. Sırma ölecek mi, diziden mi çıkacak henüz net bir bilgi yer almıyor. Gelecek bölümde netleşecektir.

DESTAN SIRMA KİMDİR?

Akkız'ın can dostu... Sadık, sevecen ama aklından çok yüreği olan, o yüreği de nişanlısı Yaman'a vermiş bir Dağlı. Sırma karakterini canlandıran isim Buse Meral'dir.

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisinde rol almaktadır.

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