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Destan sete çıktı! Ebru Şahin'in yeni imajı şaşkına çevirdi

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Destan sete çıktı! Ebru Şahin'in yeni imajı şaşkına çevirdi

TRT 1'in yeni dizisi Destan'daki rolü için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı.

Yeni sezonda izleyicilerle buluşacak olan "Destan" isimli dizi sete çıktı. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Destan'da Ebru Şahin'in partneri Edip Tepeli olacak. Şahin ile Edip Tepeli, dizi için çeşitli eğitimler alıyor. Kadrosunda yıldız isimleri buluşturan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından Ebru Şahin'in Destan'daki imajını paylaşarak herkesi şaşırttı. Şahin'in büyük değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güçlü bir prodüksiyon ile gelecek olan Destan'ın yeni sezonda yayınlanması bekleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Adı ilk önce Akkız Destanı olarak açıklanan, daha sonra Destan olarak değiştirilen dizi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden daha önceki 9. yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak. Dizinin senaryosu ise daha önce Sen Anlat Karadeniz ve Sefirin Kızı dizilerin hikayesine imzasını atan Ayşe Ferda Yılmaz ve Sedef Nehir Erdem tarafından kaleme alınacak.
Destan sete çıktı! Ebru Şahin'in yeni imajı şaşkına çevirdi

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