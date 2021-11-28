Destan fragman izle! Destan yeni bölüm fragmanı! Destan 2. Bölüm fragmanı! Destan dizisi fragmanı izle!

Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizilerinden olan Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Destan yeni bölümde neler olacak? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan 2. Bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberimizde…

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Destan her Salı 20.00' deATV 'de başlıyor.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardırBu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN İLK BÖLÜM FRAGMANI!

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