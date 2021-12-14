Destan; Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan canlı izle! ATV Destan 4. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?

DESTAN CANLI İZLE!

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu baba…''

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

DESTAN KONUSU NE?

Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

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