Destan Alpagu Han kimdir, kaç yaşında? Destan Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar'ın rol aldığı diziler ve filmler

Destan Alpagu Han kimdir, kaç yaşında? Destan Selim Bayraktar kimdir? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Selim Bayraktar kimdir, evli mi? Selim Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selim Bayraktar'ın rol aldığı diziler ve filmler

ALPAGU NE DEMEK?

Alpagu kelimesinin sözlükteki anlamları şu şekildedir:

1. Tek başına düşmana saldıran yiğit.

2. Eski Türklerde bir rütbe adı.

3. Eski Türklerde bir kurt adı.

ALPAGU HAN KİMDİR?

Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamı anlatılıyor. Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Alpagu Han, gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibidir. Tarihi kaynaklarda Alpagu Han hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu karakterin hangi tarihi kişiliği temsil ettiği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

1975'te Irak'ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

SELİM BAYRAKTAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır.

SELİM BAYRAKTAR FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Sinema

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun - 2020 (Yücel Soykan)

Arada - 2018 (Resul)

Sevgili Komşum - 2018 (Cengiz)

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - 2017 (Adil)

İstanbul Kırmızısı - 2017

Vezir Parmağı - 2016 (Ekmelettin)

Aşk Sana Benzer - 2015 (Aykut)

Orman (Jungle) - 2015 (Omar) kısa film yönetmen: Onur Saylak

Kırmızı - 2014 (Gökhan)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda - 2013

Büyük Oyun - 2009 (Kaçakçı Lider)

Dizi

Destan - 2021- (Alpagu Han)

Vahşi Şeyler - 2021 (Bora)

Zümrüdüanka - 2020-2021 (Abbas Demirkan)

Rise of Empires: Ottoman - 2020 (Çandarlı Halil Paşa)

Aşk Ağlatır - 2019 (Cevdet/ Hünkar Balaban)

Ağlama Anne - 2018 (Ali Osman)

Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018 (Edip Hoca)

Görünen Adam - 2017 (Eşref Şerif)

Çoban Yıldızı - 2015 (Zekkar Karakaya)

Gecenin Kraliçesi - 2016 (Hakan)

Muhteşem Yüzyıl - 2011-2014 (Sümbül Ağa)

Bir Bulut Olsam - 2009 (Mahmut Paşa)

Köprü - 2006-2007 (Erdal)

Oyunları

Othello

Bay Kolpert

Kardeş Gelini

Ana

Sırça Kümes

Komik Para

Cıbıl Kurt (yönetmen)

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