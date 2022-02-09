Destan 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölüm fragman izleme linki!
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ATV ekranlarında yayınlanan Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. Destan 11. bölüm fragmanında neler olduğunu merak eden seyirciler, Destan yeni bölüm fragmanını izlemek istiyor. Peki, Destan 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle!
Destan Dizisi Salı günü ATV ekranında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Yoğun ilgi ile izlenen Destan dizisi 11. bölüm fragmanı izleyen seyirci de yeni bölümde neler olacağı konusunda merak uyandırdı. Yayınlandığı her yeni bölümde seyirciyi ekran başına kilitleyen destan dizisi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Destan 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölüm fragman izleme linki! Destan 11. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizdedir…
DESTAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Destan dizisi Salı günü ATV ekranında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Yoğun ilgi ile izlenen Destan dizisi 11. bölüm fragmanı izleyen seyirci de yeni bölümde neler olacağı konusunda merak uyandırdı. Destan 11. bölüm fragmanı yayınlandı.
DESTAN 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!
DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
DESTAN YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!