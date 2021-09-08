DESKİ VE AKUT'TAN ORTAK TATBİKAT
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DESKİ VE AKUT'TAN ORTAK TATBİKAT

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliğinde 6 farklı ilden 80 kişilik ekibin yer aldığı arama kurtarma tatbikatı ve afet eğitimi yapıldı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliğinde 6 farklı ilden 80 kişilik ekibin yer aldığı arama kurtarma tatbikatı ve afet eğitimi yapıldı. Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatlarından birinde ilk kez görev alan DESKİ Arama-Kurtarma Timi de başarılı çalışmasıyla övgü topladı.

Bağbaşı Su Kaynağı ve Depo Tesisi'nde düzenlenen tatbikata Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Manisa ve İzmir'den gelen gönüllü AKUT ekipleri ile hekim, hemşire, iş güvenliği uzmanları ve psikologdan oluşturulan 14 kişilik DESKİ Arama-Kurtarma Timi de yer aldı. İki gün süren tatbikat ve eğitim programını ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ve DESKİ Sivil Savunma Uzmanı Sait Dirik eşlik etti.

36 SAATLİK ARAMA KURTARMA TATBİKATI

Toplam 80 kişilik ekip, yaşanan olası deprem sonrasında arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. Tatbikata katılanlar, tesisteki çadırlarda konaklayıp, 36 saat süren arama kurtarma faaliyeti ile afet eğitimi aldı.

'YETKİN KİŞİLER VE GÖNÜLLÜLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet ve depremde oluşacak enkazlar için arama-kurtarma eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirtip, Hedefimiz olası bir afette yetkin insanlar ve gönüllüler yetiştirmek. Bunun için de burada temel eğitimden sonra ileri eğitim veriyoruz. Özellikle ulaşma operasyonunda delme-kırma operasyonlarını çalışıyorlar. Afet olmasın, Allah korusun ama olduğu zaman AKUT hazır olduğunu göstermek istiyor diye konuştu.

BAŞKAN ZOLAN, AFET ÖNCESİ HAZIRLIKLARA DİKKATİ ÇEKTİ

Afet yönetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Şehrimizde, ülkemizde afet olmasın ama olduğunda da hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaremiz AKUT ile güzel bir eğitim çalışması ve tatbikat yapıyor, Allah'ım bizleri afet ve musibetlerden korusun, afetlere karşı her türlü önlem ve tedbiri almakla yükümlüyüz dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

DESKİ VE AKUT'TAN ORTAK TATBİKAT
DESKİ VE AKUT'TAN ORTAK TATBİKAT
DESKİ VE AKUT'TAN ORTAK TATBİKAT
DESKİ VE AKUT'TAN ORTAK TATBİKAT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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