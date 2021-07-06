Derya Uluğ, Ebru Gündeş'in kendisine verdiği "başarı sırrını" hayranlarıyla paylaştı
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Derya Uluğ, Ebru Gündeş'in kendisine verdiği "başarı sırrını" hayranlarıyla paylaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, katıldığı televizyon programında özel hayatı ve iş hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uluğ, 4 yıl birlikte çalıştığı Ebru Gündeş'in kendisine sessiz kalmanın önemli olduğunu ve sessiz kalabilenlerin başarıya ulaştığını söylediğini aktardı.

Genç neslin sıklıkla takip ettiği sanatçılar arasında yer alan Derya Uluğ, Haber Global'de yayınlanan "Hikayede Kalmasın" adlı programa konuk oldu. Uluğ, programda hem iş hayatı hemözel hayatına ilişkin bilinmeyen bilgiler verdi.

"AİLEM BAŞTA ŞARKICI OLMAMI İSTEMEDİ"

Ailesinin şarkıcı olmasını istemediğini belirten Uluğ, "8 yaşındayken İzmir'deki bir radyonun ses yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Sonra koro çalışmalarına başladım. Okul arkadaşımın babasından teklif gelmesi üzerinde 15 yaşında otellerin roof'larında caz söyleyerek şarkıcılığa başladım. Ailem başta şarkıcı olmamamı istemedi ama ben çok ısrar ettim ve hem okulu hem de sahneyi birlikte götürmeye başladım" dedi.

Derya Uluğ, Ebru Gündeş'in kendisine verdiği 'başarı sırrını' hayranlarıyla paylaştı

"KENDİ İSTEĞİMLE EBRU GÜNDEŞ'TEN AYRILDIM"

Derya Uluğ, Ebru Gündeş ile tanışma hikayesini ve kendisinin vokalistliğine giden yolculuğu anlatan Uluğ, "İstanbul'a gelip yüksek lisans eğitimine başladım. O süreçte benim bir arkadaşım Ebru Gündeş'e klavye çalıyordu. Arkadaşım Ebru Gündeş'in vokalist aradığını bana söyledi. Ben 15 yaşından itibaren solist olarak sahnelerde şarkı söylüyordum ve daha önce kimseye vokal yapmamıştım. Ebru Gündeş'le ilk deneyimimi yaşadım ve yaklaşık 4 yıl birlilte çalıştık. Aramızda karşılıklı bir sevgi ve bağ oldu. Kendi yoluma devam etmek istediğimdeyse ekipten ayrıldım. Ama Ebru Gündeş ayrıldıktan sonra da bana akıl vermeye devam etti" diye konuştu.

Derya Uluğ, Ebru Gündeş'in kendisine verdiği 'başarı sırrını' hayranlarıyla paylaştı

EBRU GÜNDEŞ'TEN BAŞARININ SIRRI

Ebru Gündeş'in kendisine verdiği öğütlerden birisini de paylaşan Uluğ, şunları aktardı:

"Sessiz kalmak zordur bazı zamanlarda... O dönemler sessiz kalmanın bana ne kadar önemli olduğunu ve bunu başarabilenin her zaman kazandığını söyledi"

Derya Uluğ, Ebru Gündeş'in kendisine verdiği 'başarı sırrını' hayranlarıyla paylaştı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Derya Uluğ, Ebru Gündeş'in kendisine verdiği "başarı sırrını" hayranlarıyla paylaştı - Haberler Magazin
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