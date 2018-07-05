Derya Şensoy'un Kilolu Hali Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı

2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Sarp Levendoğlu ile Datça'datatil yapıyor. İlişkileri boyunca görüntü vermemek için basından köşe bucak kaçan ünlü çift sonunda yakayı ele verdi. Keyifli anlar yaşayan çiftten Derya Şensoy'un kilolu hali ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.

GÖRÜNTÜLENİNCE MORALİ BOZULDU

Tatilde romantik anlar yaşayan ünlü çiftserinlemek için denize girdi. Görüntülendiklerini fark eden ikili kısa süreli bir panik yaşadı. Bikinili haliyle görüntülenen Derya Şensoy'un oldukça kilo aldığı ise gözlerden kaçmadı. Morallerinin bozulduğu anlaşılan ünlü çift bulundukları yerden ayrıldılar.

AYRILIĞA NEDEN OLDUĞU SÖYLENİYORDU

Derya Şensoy'un,Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun ayrılmasına neden olduğu söyleniyordu.