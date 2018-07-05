Derya Şensoy'un Kilolu Hali Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı
Derya Şensoy sevgilisi Sarp Levendoğlu ile gözlerden uzak geçirdiği tatilde objektiflere takıldı. Şensoy'un kilolu hali ise görenleri şok etti.
2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Sarp Levendoğlu ile Datça'datatil yapıyor. İlişkileri boyunca görüntü vermemek için basından köşe bucak kaçan ünlü çift sonunda yakayı ele verdi. Keyifli anlar yaşayan çiftten Derya Şensoy'un kilolu hali ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.
GÖRÜNTÜLENİNCE MORALİ BOZULDU
Tatilde romantik anlar yaşayan ünlü çiftserinlemek için denize girdi. Görüntülendiklerini fark eden ikili kısa süreli bir panik yaşadı. Bikinili haliyle görüntülenen Derya Şensoy'un oldukça kilo aldığı ise gözlerden kaçmadı. Morallerinin bozulduğu anlaşılan ünlü çift bulundukları yerden ayrıldılar.
AYRILIĞA NEDEN OLDUĞU SÖYLENİYORDU
Derya Şensoy'un,Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun ayrılmasına neden olduğu söyleniyordu.
YORUMLAR (11)
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TERLİKLER HOŞMUŞ, ADAM DA ŞİŞKOOCevap Yaz Yayından Kaldır
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göbekmi o yoksa bebekmi?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunların ömrü de hep vermekle geçiyor. .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Olamaz ya bi kadinin bedeni kilo almaya musaitse olur boyle bence toparlanmasi lazimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya çocuk istismarı haberleri yada kim kime nekadar veriyor nasıl veriyor Başka haber yokmuCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır