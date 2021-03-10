Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu

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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

MEKTUBU GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDU

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin'in anma töreninde bulunamadı. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşları içinde kürsüye çıkarak babasının Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu.

Ferhan Şensoy'un mektubunda "Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı, kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1985'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan