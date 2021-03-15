Derya Şensoy'dan taklit davası
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Derya Şensoy'dan taklit davası

15.03.2021 08:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:45
Derya Şensoy'dan taklit davası

Şensoy, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığını anlattı.

Şensoy, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığını anlattı. Mey İçki'den illüstrasyon hazırlaması için teklif aldığını belirten Derya Şensoy, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiğini ancak şirketin bir daha kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi. Şensoy'un iddiasına göre, illüstrasyonlarından biri şirketin şişe ve kadeh tasarımlarında kullanıldı.

Mey İçki'nin kendilerinden izin almadığını belirten Şensoy'un avukatı, "Çalışmanın ana öğesi olan rakı sofrasının çizilme şekli dahi şirketin Derya Baykal'ın çalışmasını taklit ettiğinin kanıtıdır. Derya Şensoy'a ait çalışmanın sanki Beril Ateş'e aitmiş gibi gösterilmiş olması, manevi haklarının ihlaline sebep olmuştur" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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