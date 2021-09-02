Derya's Secret'tan Derya Yarkın: Stresli meslek grupları holoterapi yöntemiyle tanışmalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Derya's Secret'tan Derya Yarkın: Stresli meslek grupları holoterapi yöntemiyle tanışmalı

Derya's Secret'tan Derya Yarkın: Stresli meslek grupları holoterapi yöntemiyle tanışmalı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Holoterapinin tamamlanmak, eksiklerin giderilmesi anlamına geldiğini ifade eden nefes koçu Derya Yarkın, "Bütünlüğe ulaşma veya tamamlanma çalışmaları olarak kurgulanmış kişilerin bilinçaltı derinliklerini keşfetmelerini sağlayan bir yöntemdir" dedi.

Holoterapinin tamamlanmak, eksiklerin giderilmesi anlamına geldiğini ifade eden nefes koçu Derya Yarkın, "Bütünlüğe ulaşma veya tamamlanma çalışmaları olarak kurgulanmış kişilerin bilinçaltı derinliklerini keşfetmelerini sağlayan bir yöntemdir" dedi. Yarkın, holoterapi yönteminin özellikle stresli meslek gruplarındaki bireyler tarafından uygulanması gerektiğini kaydetti.

Geleneksel Tibet, Aborjin, Şaman, Hint ve Sufi uygulamalarıyla modern bilimin ortaya çıkardığı araştırma sonuçlarını harmanlayarak 'Holoterapi Nefes Çalışmasın' ortaya çıktığını belirten Yarkın,  farklı nefes alma teknikleriyle binlerce kişi üzerinde bilimsel deneyler ve gözlemler yapıldığını ve iyileşmelerin sağlandığını kaydetti.

STRESLİ MESLEK GRUPLARINA UYGULANABİLİR

Holoterapi uygulamasının özellikle stresli meslek gruplarında uygulanabileceğini söyleyen Yarkın, "Bu uygulamayla bireylerde hızlı ve derin nefes tekniği çalışılıyor. Bunun sonucunda kalıpların kırılması, potansiyellerin ortaya çıkması ve bilinç seviyesinin artırılması sağlanıyor. Özellikle polis asker, yönetici gibi stresli meslek gruplarındaki bireylerin bu uygulamaya ihtiyacı olabiliyor. Uygulama sonrasında olumlu ve hızlı sonuçlar alınıyor" ifadelerini kullandı.

HOLOTERAPİ SEANSLARI KİMLERE FAYDA SAĞLAR?

Duyguları ya da bedenleriyle bağlantıyı kopuk hissedenlerin, hayatını daha çok zihinde yaşayan, bundan dolayı kendisini yorgun hisseden, kalpleriyle bağlantıyı koparmış olan tüm bireylerin Holoterapi seansı alması gerektiğini vurgulayan Derya Yarkın şu ifadeleri kullandı:

"Farkındalığını artırmak isteyenlerin, geçmişinde affedemediği ve unutamadığı olaylardan, yüklerden kurtulmak isteyenlerin, travma sonrası iyileşme aşamasında olanların, günlük hayatın stresinden sıyrılıp dengeyi bulmak isteyen kişilerin, bir yakınını kaybetmekten dolayı yaşadığı ve bastırdığı üzüntüyü dönüştürmek isteyenlerin, herhangi bir kimyasal madde kullanmadan, nefes tekniğiyle mistik bir deneyim yaşamak isteyenlerin, depresyonda olan ve ilaçsız bir destek alanını tecrübe etmek isteyenlerin holoterapi bu yöntemi uygulamasını tavsiye ediyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Salih Uçan Umut Meraş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Derya's Secret'tan Derya Yarkın: Stresli meslek grupları holoterapi yöntemiyle tanışmalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:36:14. #1.15#

title