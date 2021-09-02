Derya's Secret'tan Derya Yarkın: Stresli meslek grupları holoterapi yöntemiyle tanışmalı

Holoterapinin tamamlanmak, eksiklerin giderilmesi anlamına geldiğini ifade eden nefes koçu Derya Yarkın, "Bütünlüğe ulaşma veya tamamlanma çalışmaları olarak kurgulanmış kişilerin bilinçaltı derinliklerini keşfetmelerini sağlayan bir yöntemdir" dedi.

Holoterapinin tamamlanmak, eksiklerin giderilmesi anlamına geldiğini ifade eden nefes koçu Derya Yarkın, "Bütünlüğe ulaşma veya tamamlanma çalışmaları olarak kurgulanmış kişilerin bilinçaltı derinliklerini keşfetmelerini sağlayan bir yöntemdir" dedi. Yarkın, holoterapi yönteminin özellikle stresli meslek gruplarındaki bireyler tarafından uygulanması gerektiğini kaydetti.

Geleneksel Tibet, Aborjin, Şaman, Hint ve Sufi uygulamalarıyla modern bilimin ortaya çıkardığı araştırma sonuçlarını harmanlayarak 'Holoterapi Nefes Çalışmasın' ortaya çıktığını belirten Yarkın, farklı nefes alma teknikleriyle binlerce kişi üzerinde bilimsel deneyler ve gözlemler yapıldığını ve iyileşmelerin sağlandığını kaydetti.

STRESLİ MESLEK GRUPLARINA UYGULANABİLİR

Holoterapi uygulamasının özellikle stresli meslek gruplarında uygulanabileceğini söyleyen Yarkın, "Bu uygulamayla bireylerde hızlı ve derin nefes tekniği çalışılıyor. Bunun sonucunda kalıpların kırılması, potansiyellerin ortaya çıkması ve bilinç seviyesinin artırılması sağlanıyor. Özellikle polis asker, yönetici gibi stresli meslek gruplarındaki bireylerin bu uygulamaya ihtiyacı olabiliyor. Uygulama sonrasında olumlu ve hızlı sonuçlar alınıyor" ifadelerini kullandı.

HOLOTERAPİ SEANSLARI KİMLERE FAYDA SAĞLAR?

Duyguları ya da bedenleriyle bağlantıyı kopuk hissedenlerin, hayatını daha çok zihinde yaşayan, bundan dolayı kendisini yorgun hisseden, kalpleriyle bağlantıyı koparmış olan tüm bireylerin Holoterapi seansı alması gerektiğini vurgulayan Derya Yarkın şu ifadeleri kullandı:

"Farkındalığını artırmak isteyenlerin, geçmişinde affedemediği ve unutamadığı olaylardan, yüklerden kurtulmak isteyenlerin, travma sonrası iyileşme aşamasında olanların, günlük hayatın stresinden sıyrılıp dengeyi bulmak isteyen kişilerin, bir yakınını kaybetmekten dolayı yaşadığı ve bastırdığı üzüntüyü dönüştürmek isteyenlerin, herhangi bir kimyasal madde kullanmadan, nefes tekniğiyle mistik bir deneyim yaşamak isteyenlerin, depresyonda olan ve ilaçsız bir destek alanını tecrübe etmek isteyenlerin holoterapi bu yöntemi uygulamasını tavsiye ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı