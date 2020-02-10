Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi

10.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:27

Derya Can Göçen, serbest dalışta üst üste dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu olarak adını spor taihine kazıdı. Dalışın yanı sıra atletizm, tekvando gibi çeşitli sporlarla ilgilendi. Derya Can, biyografisi haberimizde.

DERYA CAN KİMDİR?

Sporcu Can, 12 Ekim 1979 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu olarak tanınan Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladı, beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı.

Spor hayatına 8 yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı. Lise yıllarında Tekvando ile tanıştı, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçildi. Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında yer alan yakını sayesinde bu sporla ilgilenir oldu.

ULUSLARARASI ALANDA MADALYA ALAN İLK KADIN SPORCU OLDU

İlk serbest dalış deneyimini, 21 Eylül 2002 tarihinde edinen Can, serbest dalışta, 5 dünya rekoru elde etti, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dalda Türkiye'de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

Derin Helen adında bir kızı, Poyraz Mustafa isimli bir oğlu bulunan serbest dalış sporcusu, Antalya'nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Hemen sonrasında yeni bir rekor denemesi daha yapan Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.