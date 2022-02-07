Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, insanlık dışı bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanan Büyükuncu, helva görseli paylaştı. Eski milli sporcuya en sert tepki ise Melih Gökçek ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'dan geldi. Gelişme sonrası Derya Büyükuncu ne dedi? Derya Büyükuncu olay nedir, merak edildi.

DERYA BÜYÜKUNCU NE DEDİ?

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yaptığı paylaşımda helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERDEN SONRA BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Paylaşımı tepki çeken Büyükuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullandı.

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