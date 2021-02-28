Derya Beşerler kimdir, kaç yaşında? Derya Beşerler'in kardeşi kimdir? Vapurda Çay Simit Sohbet konuğu Derya Beşerler hangi dizilerde rol aldı?
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Derya Beşerler kimdir, kaç yaşında? Derya Beşerler'in kardeşi kimdir? Vapurda Çay Simit Sohbet konuğu Derya Beşerler hangi dizilerde rol aldı?

28.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:53
Derya Beşerler kimdir, kaç yaşında? Derya Beşerler'in kardeşi kimdir? Vapurda Çay Simit Sohbet konuğu Derya Beşerler hangi dizilerde rol aldı?

Ekranların sevilen programlarından olan Vapurda Çay Simit Sohbet programının bugünkü konukları Birol Namoğlu ve Derya Beşerler oldu. Bu kapsamda Derya Beşerler kimdir? Vapurda Çay Simit Sohbet konuğu Derya Beşerler hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtları merak edildi.

Derya Beşerler, 1985 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Canım Ailem dizisi ile yaşayan Derya Beşerler hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Derya Beşerler nereli ve kaç yaşında?

DERYA BEŞERLER KİMDİR?

Derya Beşerler, 23 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi oyuncu Zeynep Beşerler'in kardeşidir. Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezundur. Derya Beşerler aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi de almıştır.

Gecenin Kraliçesi, Gurbette Aşk, Aşk Emek İster, Bir Çocuk Sevdim gibi yapımlarlarda yer alan Zeynep Beşerler şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Esra karakterine hayat vermektedir. Derya Beşerler 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur. 2015 yılında Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu ile dünya evine girdi.

Derya Beşerler'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Seda) (TV Dizisi)

2017 – 2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Nihal) (TV Dizisi)

2015 – Merdiven Baba (Sinema Filmi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Elif) (TV Dizisi)

2014 – Gurbette Aşk (TV Dizisi)

2013 – Aşk Emek İster (Derya) (TV Dizisi)

2012 – N'apcaz Şimdi? (Hale) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Narin) (TV Dizisi)

2008 – Canım Ailem (Duru) (TV Dizisi)

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