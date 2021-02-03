Derya Bedavacı - Affet şarkı sözleri nelerdir? 'Affet' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler
Derya Bedavacı - Affet şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi geçti ve binlerce beğeniye ulaştı. 'Derya Bedavacı - Affet' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Affet özleri nelerdir? Papatya şarkısı sözleri haberimizde.
Vatandaşlar tarafından merak edilen Affet şarkısının sözleri nelerdir? Derya Bedavacı - Affet şarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.
DERYA BEDAVACI - AFFET ŞARKI SÖZLERİ
Kırgın yüreğimin sesini sana duyuramadım ya da
Duymak istediklerin kalbimde değiller daha
Bu sayfa kapandı belki de ta derinlerde
Yaşamadan aldırman da çok zor bu olanlara
İhanet ettiğin günden beri
Bende çok şeyler değişti
Belki farkındasın belki değil, affet gidiyorum
Tokat mı sana bunlar yoksa kıyak mı?
Sende hepsinin gerçek cevabı
Zaman silmiyor hiçbir günahı, yaşadım biliyorum
Kıyamet kopartırdı bendeki bu çılgın cesaret
Oysa yerine koydum şimdi büyük bir esaret
Bu yangın sönüyor belki de ta derinlerde
Yaşamadan aldırman da çok zor,bunu kabul et
İhanet ettiğin günden beri
Bende çok şeyler değişti
Belki farkındasın belki değil, affet gidiyorum
Tokat mı sana bunlar yoksa kıyak mı?
Sende hepsinin gerçek cevabı
Zaman silmiyor hiçbir günahı, yaşadım biliyorum
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 29 Ocak tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ve 28 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Derya Bedavacı
Aranjör: Aydın Kara
Yapım: 2K Prodüksiyon
Yapımcı: Kamuran Kayra
Genel Koordinatör & Menajer: Tuba Yüzener
Mix: Utku Ünsal
Mastering: Emre Kral
Gitarlar: Selahattin Güzelel
Ud/Keman: Özdemir Güz
Okuma Kayıt: Mİ Bemol Müzik
Klip Yönetmeni: Alişan Günay Yıldırım
Sytling: Kayaefk