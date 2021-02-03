Derya Bedavacı - Affet şarkı sözleri nelerdir? 'Affet' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler
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Derya Bedavacı - Affet şarkı sözleri nelerdir? 'Affet' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler

03.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:57
Derya Bedavacı - Affet şarkı sözleri nelerdir? 'Affet' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler

Derya Bedavacı - Affet şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi geçti ve binlerce beğeniye ulaştı. 'Derya Bedavacı - Affet' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Affet özleri nelerdir? Papatya şarkısı sözleri haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen Affet şarkısının sözleri nelerdir? Derya Bedavacı - Affet şarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

DERYA BEDAVACI - AFFET ŞARKI SÖZLERİ

Kırgın yüreğimin sesini sana duyuramadım ya da

Duymak istediklerin kalbimde değiller daha

Bu sayfa kapandı belki de ta derinlerde

Yaşamadan aldırman da çok zor bu olanlara

İhanet ettiğin günden beri

Bende çok şeyler değişti

Belki farkındasın belki değil, affet gidiyorum

Tokat mı sana bunlar yoksa kıyak mı?

Sende hepsinin gerçek cevabı

Zaman silmiyor hiçbir günahı, yaşadım biliyorum

Kıyamet kopartırdı bendeki bu çılgın cesaret

Oysa yerine koydum şimdi büyük bir esaret

Bu yangın sönüyor belki de ta derinlerde

Yaşamadan aldırman da çok zor,bunu kabul et

İhanet ettiğin günden beri

Bende çok şeyler değişti

Belki farkındasın belki değil, affet gidiyorum

Tokat mı sana bunlar yoksa kıyak mı?

Sende hepsinin gerçek cevabı

Zaman silmiyor hiçbir günahı, yaşadım biliyorum

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 29 Ocak tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ve 28 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Derya Bedavacı

Aranjör: Aydın Kara

Yapım: 2K Prodüksiyon

Yapımcı: Kamuran Kayra

Genel Koordinatör & Menajer: Tuba Yüzener

Mix: Utku Ünsal

Mastering: Emre Kral

Gitarlar: Selahattin Güzelel

Ud/Keman: Özdemir Güz

Okuma Kayıt: Mİ Bemol Müzik

Klip Yönetmeni: Alişan Günay Yıldırım

Sytling: Kayaefk

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