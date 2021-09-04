Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam
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Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Derya Baykal, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti. Sosyal medya hesabından yıllar önce sahnede türkü söylediği anları paylaşan Baykal, Şensoy için "Güle güle ustam" notunu yazdı.

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy, dün son yolculuğuna uğurlandı.

"GÜLE GÜLE USTAM"

1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan, 2004 yılında ise anlaşmalı bir şekilde boşanan Derya Baykal, eski eşine bugün bir kez daha veda etti. Birlikte sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram sayfasında paylaşan Derya Baykal, "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyy... Ah güle güle ustam" ifadelerini kullandı.

Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam

"TÜRK HALKINA IŞIK OLDUN"

Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda yapılan törende konuşan Derya Baykal, şunları söylemişti: "Bu tiyatroya her zaman değer verip doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan…Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert'in de babası her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek doğmayı, bilmekle ölmeyi bilmenin arası… Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğruyorlar… Ölmeyi nereden bilelim. Birkaç kez ölünmüyor ki! İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez… Var sayalım ölmedin."

Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam
Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam
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Ecem Altan
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Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam - Haberler Magazin
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