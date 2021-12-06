Dervişoğlu: "TBMM'nin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır"
TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesi görüşmesi TBMM Genel Kurulu Salonu İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim...
Tbmm Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesi görüşmesi
TBMM Genel Kurulu Salonu
İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu. (1)