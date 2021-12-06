Dervişoğlu: "TBMM'nin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır" - Haberler
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Dervişoğlu: "TBMM'nin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır"

AA - Haberler | Güncel

TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesi görüşmesi TBMM Genel Kurulu Salonu İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim...

Tbmm Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesi görüşmesi

TBMM Genel Kurulu Salonu

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu. (1)

Dervişoğlu: TBMM'nin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır

Dervişoğlu: TBMM'nin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır

Dervişoğlu: TBMM'nin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere 'dakika' jesti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere "dakika" jesti

AA - Son Dakika Haberleri

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