Derviş Zaim kimdir, nerelidir? Derviş Zaim filmleri ve kitapları! Derviş Zaimağaoğlu hayatı ve biyografisi

Derviş Zaim kimdir? Ünlü yönetmen Derviş Zaim, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, sinema alanında layık bulundu. İşte merakla araştırılan Derviş Zaim'in hayatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...Derviş Zaim aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Filmleri nelerdir? Derviş Zaimağaoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DERVİŞ ZAİM KİMDİR?

Derviş Zaimağaoğlu 1964'te doğan, Kıbrıs Türkü film yönetmeni ve yapımcısıdır. Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okumuş (1988), Birleşik Krallık Warwick Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar dalında master yapmıştır (1994). Zaim, İstanbul'da yaşamakta ve çeşitli üniversitelerde sinema konusunda ders vermektedir.

KARİYERİ

Edebi kariyeri

TV yönetmenliği ve yazarlığı deneyimine sahip olan Derviş Zaim'in yayınlanmış bir romanı Ares Harikalar Diyarında (1995) bulunmaktadır. İlk filmi olan "Tabutta Rövaşata (1996)" ile yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanmıştır. 1995'te ilk romanı Ares Harikalar Diyarında ile Türkiye'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.

Yönetmenlik

Cenneti Beklerken, yönetmenin planladığı bir üçlemenin ilk filmidir. Geleneksel el sanatlarını temel aldığı bu üçlemede Derviş Zaim, bu sanatların çekim estetiğini sinema estetiği ile harmanlamaya çalışmaktadır. Nokta filmi ise üçlemenin ikinci filmidir. Ancak Derviş Zaim film çalışmalarına 1991'de deneysel filmi Kamerayı As ile başlamış, ardından bir TV belgeseli olan Caminin Etrafındaki Taş'ı yönetmiştir. Derviş Zaim, ayrıca Londra'da Hollywood Film Enstitüsü tarafından organize edilen bağımsız film yapımcılığı ile ilgili bir kursa katılmışltır.

1992 ve 1995 yılları arasında TV yönetmenliği ve yazarlığı yapan Derviş Zaim, birçok televizyon programı da yönetti.

Derviş Zaim'in uzun metrajlı filmleri ve belgeselleri birçok ödülle döndüğü yerli ve uluslararası film festivallerinde gösterildi.

FİLMLERİ

Kamerayı As

Rock around the Mosque

Tabutta Rövaşata

Filler ve Çimen

Çamur

Paralel Yolculuklar

Cenneti Beklerken

Akamas

Nokta

Gölgeler ve Suretler

Devir

Balık

Rüya

ÖDÜLLERİ

22. Ankara Uluslararası Film Festivali

En İyi Film (Gölgeler ve Suretler)

En İyi Yönetmen (Gölgeler ve Suretler)

SİYAD En İyi Film Ödülü (Gölgeler ve Suretler)

32. İstanbul Film Festivali, 2013, Devir, Ulusal Yarışma Jüri Özel Ödülü

33. Antalya Film Şenliği, 1996, Tabutta Rövaşata, En İyi Senaryo

37. Antalya Film Şenliği, 2000, Filler ve Çimen, En İyi Yönetmen

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2008, Nokta, En İyi Yönetmen

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2008, Nokta, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü

16. İstanbul Film Festivali, 1997, Tabutta Rövaşata, Jüri Özel Ödülü

23. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Yönetmen

23. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Senaryo

12. Orhan Arıburnu Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Film

12. Orhan Arıburnu Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Yönetmen

14. Orhan Arıburnu Ödülleri, 2003, Çamur, Mehmet Emin Toprak Ödülü

Venedik Film Şenliği, 2003, Çamur, Unesco Ödülü

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Yönetmeni Ödülü (Nokta)

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yönetmen, Nokta

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Nokta

4. Uluslararası Avrasya Film Festivali, Eleştirmenler Ödülü, Nokta

Kahire Film Festivali 2008, En Iyi Dijital Film

İpek Yolu Film Festivali, En Iyi Yonetmen

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