Dernek lokallerine denetim

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dernek lokalleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dernek lokalleri denetlendi.

Dernek lokallerine yapılan denetimlere Çerkezköy Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlık etti. Denetimlere; İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, kamu kurum müdürleri ve denetim ekipleri katıldı. Düzenli aralıklarla denetimlerini sürdüren Kaymakam Abban, "Vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermeliyiz. Denetimlerimiz de devam edecek" dedi.

Kaymakam Selami Abban, ayrıca işletmelerden HES kodu sorgulamasını da aksatmamalarını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı