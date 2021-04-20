Dernek Başkanından asılsız haberler hakkında suç duyurusu

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı ve AK Parti Mersin İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Soner Demir, dün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde kendisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz haberler yer aldığını belirterek, konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri...

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı ve AK Parti Mersin İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Soner Demir, dün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde kendisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz haberler yer aldığını belirterek, konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Nisan günü bazı sosyal medya ve haber sitelerinde gerek şahsı, gerekse başkanlığını yaptığı siyasi parti ve dernek başkanlığı göreviyle uzaktan yakından alakası olmayan haberler yer aldığını hatırlattı. Habere konu olan ve Diyarbakır'da bir gazetenin temsilcisi olduğunu söyleyen kişinin kendileriyle irtibat kurduğunu anlatan Demir, "Bu kişi, engellilerle ilgili bir projesi olduğunu ve bu projeyi Mersin'de yapmak istediğini dile getirdi. Bizde projenin neden Diyarbakır'da değil de Mersin'de yapıldığını sorduk. O da daha önce 'Dünya Engeliler Birliği Kongresi'nin 96 ülke ve 6 kıtadan yaklaşık 350 engellinin katılımlarıyla Mersin'de yapıldığını ve Mersin'in 'Engelsiz Kent Mersin' olarak tanındığını, o yüzden bu projenin burada olmasının daha iyi olacağını düşündüğünü ifade etti. Bununla ilgili Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı, Akdeniz Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve AK Parti Mersin İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak da bizden engellilerle ilgili Mersin'de yapılmış projeler hakkında bir sunum yapmamızı istedi" dedi.

Açıklamasında, Mersin'de 13 ilçede bulunan tüm engelli dernekleri ve engelliler birlikte engelsiz bir Mersin için engellilerin yaşam alanı, eğitim, kültür ve engellilerin toplumla bütünleşmesi konusunda bir çok çalışma yaptıklarını söyleyen Demir, şöyle devam etti; " Yaptığımız projeler Türkiye'de örnek gösterilmiştir. Yaptığımız ve yapılacak olan projeler ve çalışmalar hakkında da her türlü görüşmeyi bir art niyet olmadan samimiyetle yürüttük. Engelli kader arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar böyle art niyetli insanların mesnetsiz haberleri ile bizleri üzmüştür. Bizim bahsi geçen olaylarla ilgili sunum (yapılması istenilen sunum yapılmadı) yapmak dışında herhangi bir bağımız yoktur. Yer alan mesnetsiz suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Engelliler üzerinden rant elde edilmesini istemediğimiz gibi, 'engellilik' her şeyin üzerinde olup bazı kesimlerin şahsi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kader arkadaşlarımızın kullanılmasını doğru bulmuyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bizimle ilgili yapılan bu çirkin ve mesnetsiz haberlerle ilgili gerekli yasal işlemleri başlatarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı