Dernek Başkanından asılsız haberler hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dernek Başkanından asılsız haberler hakkında suç duyurusu

Dernek Başkanından asılsız haberler hakkında suç duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı ve AK Parti Mersin İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Soner Demir, dün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde kendisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz haberler yer aldığını belirterek, konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri...

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı ve AK Parti Mersin İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Soner Demir, dün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde kendisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz haberler yer aldığını belirterek, konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Nisan günü bazı sosyal medya ve haber sitelerinde gerek şahsı, gerekse başkanlığını yaptığı siyasi parti ve dernek başkanlığı göreviyle uzaktan yakından alakası olmayan haberler yer aldığını hatırlattı. Habere konu olan ve Diyarbakır'da bir gazetenin temsilcisi olduğunu söyleyen kişinin kendileriyle irtibat kurduğunu anlatan Demir, "Bu kişi, engellilerle ilgili bir projesi olduğunu ve bu projeyi Mersin'de yapmak istediğini dile getirdi. Bizde projenin neden Diyarbakır'da değil de Mersin'de yapıldığını sorduk. O da daha önce 'Dünya Engeliler Birliği Kongresi'nin 96 ülke ve 6 kıtadan yaklaşık 350 engellinin katılımlarıyla Mersin'de yapıldığını ve Mersin'in 'Engelsiz Kent Mersin' olarak tanındığını, o yüzden bu projenin burada olmasının daha iyi olacağını düşündüğünü ifade etti. Bununla ilgili Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı, Akdeniz Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve AK Parti Mersin İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak da bizden engellilerle ilgili Mersin'de yapılmış projeler hakkında bir sunum yapmamızı istedi" dedi.

Açıklamasında, Mersin'de 13 ilçede bulunan tüm engelli dernekleri ve engelliler birlikte engelsiz bir Mersin için engellilerin yaşam alanı, eğitim, kültür ve engellilerin toplumla bütünleşmesi konusunda bir çok çalışma yaptıklarını söyleyen Demir, şöyle devam etti; " Yaptığımız projeler Türkiye'de örnek gösterilmiştir. Yaptığımız ve yapılacak olan projeler ve çalışmalar hakkında da her türlü görüşmeyi bir art niyet olmadan samimiyetle yürüttük. Engelli kader arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar böyle art niyetli insanların mesnetsiz haberleri ile bizleri üzmüştür. Bizim bahsi geçen olaylarla ilgili sunum (yapılması istenilen sunum yapılmadı) yapmak dışında herhangi bir bağımız yoktur. Yer alan mesnetsiz suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Engelliler üzerinden rant elde edilmesini istemediğimiz gibi, 'engellilik' her şeyin üzerinde olup bazı kesimlerin şahsi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kader arkadaşlarımızın kullanılmasını doğru bulmuyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bizimle ilgili yapılan bu çirkin ve mesnetsiz haberlerle ilgili gerekli yasal işlemleri başlatarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini kadın gibi tanıtıp kız çocuklarının duş aldığı sıradaki görüntülerini paylaşan şahıs kıskıvrak yakalandı
Kendisini kadın gibi tanıtıp kız çocuklarının duş aldığı sıradaki görüntülerini paylaşan şahıs kıskıvrak yakalandı
Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 500 liradan 30 liraya düştü
Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 500 liradan 30 liraya düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dernek Başkanından asılsız haberler hakkında suç duyurusu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 15:51:14. #1.14#

title