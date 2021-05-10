Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Engelsiz bir Bozüyük için hep birlikte çalışmalıyız"

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Çelik, bu haftanın çeşitli engel gruplarına sahip vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme alarak neler yapılması gerektiği konusunda çözüm üretilmesi gereken hafta...

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Çelik, bu haftanın çeşitli engel gruplarına sahip vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme alarak neler yapılması gerektiği konusunda çözüm üretilmesi gereken hafta olduğunu belirtti. İsmail Çelik, "Bu yıl Covid-19 salgın hastalığı dolayısıyla Engelliler Haftası etkinlikleri iptal edilmiştir: Evlerimizde kalarak bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı umut ediyoruz. Bizler dernek olarak bize her gün Engelliler Haftası diyerek, kanunların engellilere verdiği haklarının korunması, uygulanması ve verilmesi gereken haklarının takipçisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca engelliler ve ailelerinin sosyal ortamlara katılımları özgüven, moral motivasyonu amacıyla dernek etkinlik salonunda veya sahada çeşitli kurum kuruluşlar işbirliği ile toplumsal etkinlikler mesleki eğitim kursları, tiyatro, gezi, piknik, konferans, sportif faaliyetler, dini bilgiler kursları ve beceri elişi kursları düzenlemektedir. Engelsiz bir Bozüyük için hep birlikte çalışmalıyız. Bu vesileyle yaklaşmakta olan mübarek Ramazan bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı