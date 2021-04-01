Derinkuyulu patates üreticileri destek istiyor

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel, lokanta ve kafelerin kapalı olması nedeniyle patates tüketiminin düştüğünü, depoda ürünü kalan üreticilerin destek beklediğini belirtti.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel, lokanta ve kafelerin kapalı olması nedeniyle patates tüketiminin düştüğünü, depoda ürünü kalan üreticilerin destek beklediğini belirtti.

Şen, ilçeye bağlı Kuyulutatlar köyündeki patates depolarında incelemede bulundu. Buradaki çiftçilerle görüşen Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevşehir ve Niğde'deki depolarda yaklaşık 150 bin ton patatesin çürümekte olduğunu öne sürdü.

Yeni sezonda çiftçinin tarlaya ürün ekebilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Patates üreticisi acilen çözüm bekliyor. Salgından dolayı lokantaların, otellerin ve yurtların kapalı olmasından dolayı patates tüketimi düşmüştür ve satılmadığı için üretici sıkıntıya girmiştir. Bir kilogram maliyeti 1 lira olan patates şuan 20 kuruşa satılamamaktadır. Her ne kadar bölgedeki siyasiler girişimlerde bulunmuşsa da halen depolarımızda 150 bin ton ürün vardır ve milli servet çöpe gidecektir. Çiftçilerimizin elinde bulunan patates çöp olduğu takdirde ekim yapamayacak, borçlarını ödeyemeyecek duruma geleceklerdir. Devletimizden patatesi heba olacak üreticiye kilogram başı 50 kuruştan destek sağlamasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Aytekin