Derinkuyu'da bilgisayar işletmenliği kursu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Derinkuyu'da bilgisayar işletmenliği kursu

04.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:12
Derinkuyu'da bilgisayar işletmenliği kursu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgisayar işletmenliği kursu açıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgisayar işletmenliği kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi binasında başlayan kursta, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 15 kursiyer eğitim görüyor.

Kurs eğitmeni Salim Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yarıyıl tatilini değerlendirmeleri, vatandaşların da bilgisayar konusunda uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla eğitimlere başlanıldığını belirtti.

Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydeden Bayram, "Eğitim salonumuz salgın tedbirlerine uygun olarak hazırlandı. Maske ve sosyal mesafeye riayet edilerek her gün 5 saatlik eğitimler sürüyor. Burada, temel bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra işletim sistemi ve farklı donanımları anlatıyoruz." dedi.

Bayram, ileri düzey bilgisayar eğitimleri için de başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Jason Statham Defne Samyeli
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derinkuyu'da bilgisayar işletmenliği kursu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:30:43. #1.16#
title