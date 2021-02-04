Derinkuyu'da bilgisayar işletmenliği kursu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgisayar işletmenliği kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi binasında başlayan kursta, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 15 kursiyer eğitim görüyor.

Kurs eğitmeni Salim Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yarıyıl tatilini değerlendirmeleri, vatandaşların da bilgisayar konusunda uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla eğitimlere başlanıldığını belirtti.

Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydeden Bayram, "Eğitim salonumuz salgın tedbirlerine uygun olarak hazırlandı. Maske ve sosyal mesafeye riayet edilerek her gün 5 saatlik eğitimler sürüyor. Burada, temel bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra işletim sistemi ve farklı donanımları anlatıyoruz." dedi.

Bayram, ileri düzey bilgisayar eğitimleri için de başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Aytekin