Derince İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışmaları yapılıyor
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Derince İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışmaları yapılıyor

Derince İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışmaları yapılıyor
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Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince'deki 10 mahallenin altyapı hatlarını baştan aşağıya yeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinde altyapı hatlarını baştan sona yeniliyor. Tüm hızıyla devam eden çalışmalar kapsamında İbnisina Mahallesi İstiklal caddesinde yağmursuyu ve kanalizasyon hatları imalatları gerçekleştiriliyor.

268 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI

Kocaeli genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, modern ve kaliteli altyapı anlayışıyla yatırımlarını sürdürüyor. İSU, 2020 yılında Derince ilçesinde başladığı çalışmalarda 10 mahallede altyapı hatlarını baştan sona yeniliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Derince ilçesinde 145 kilometre içmesuyu hattı, 111 kilometre kanalizasyon hattı ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı olmak üzere toplamda 268 kilometre yeni altyapı hattı imalatı gerçekleştirecek.

İSTİKLAL CADDESİNDE YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMASI

İSU Genel Müdürlüğü, İbnisina Mahallesi İstiklal caddesinde yağmursuyu ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. İki ekip ile gerçekleştirilen çalışmalarda 1000 mm çapında 620 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 400 ile 300 mm çapında 850 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı çalışmaları yapılıyor. Toplamda 45 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında İstiklal caddesi çalışmalar süresince trafiğe kapalı olacak.

3 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Derince'de yapılan çalışmalar 3 mahallede devam ediyor. Mersincik, İbnisina ve Yavuz Sultan Mahallelerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında ana hatlar ile birlikte abone bağlantıları yapılıyor. Ayrıca, altyapısı biten cadde ve sokakların üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında asfalt serimi, yama ile parke çalışmaları sürüyor.

Bölgede devam eden çalışmaların 2022 yılı temmuz ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

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