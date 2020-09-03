Derin sözler | En derin sözler, derinden sözler, derin anlamlı sözler Derin düşünen insanlar derin sözler söyler. Sizler için en derin sözler nelerdir onu derledik. Felsefi açıdan derinden düşündüren sözler nelerdir? Derin anlamlara sahip cümleler ve sözler nelerdir?

Derin içerikli sözler en merak edilen sözler arasında yer alıyor. Hayatta bazı sözler vardır ki bu sözler bize güç katar, bilgelik katar, derinlik katar. İşte sizler için hayatınıza anlam katacak derin sözleri paylaşıyoruz...

DERİN SÖZLER

- Aşkın matematiğinde 1'den başka rakam yoktur.

- Damlayan su taşı deler. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.

- Bu hayat zor, ama iyi kalpliyseniz daha zor.

- Sonra bir bakarsın; sayfalar dolusu kelimeler döktüğü insan, bir cümlene bile değmezmiş.

- Kaplumbağaya dikkat et! Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebilir.

- Bazen gördüğüm her şey, görmediğim tek şey olabilir.

- Duygular asla eceliyle ölmez, mutlaka bir katili vardır.

- ÂIim konusuyorsa; biIirim susmasını, kaIpsiz konusuyorsa biIirim konusmasını! CahiI konusuyorsa; biIirim susturmasını!

- Önce umut verilir, sonra unut denilir.

- Yargının başladığı noktada aşk solmaya başlar.

- Güzel insan aramayın. Sadece güzel insan olun.

- Kendi ellerimle çizdim bu yolu. Bak, tam da şurada terk edildim. Biraz ileride arkamdan vuruldum, hemen sağı dönünce yalnız kaldım, bir başıma.

- Ölüm var arkadaş, ölüm. Şu köşkün sahibi de ölecek. Şu horoz da...

- Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın.

- Saygıda asaIet. Sevgide şefkat vardır. ToIeransta saygı… Susmakta hikmet vardır. ArkadaşIıkta gönüI borcu. Askta sadakat vardır!

- Sanki tüm hayatım boyunca yanlış melodiyle dans etmiş gibiyim.

- Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.

- Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır. (Montaigne)

- Başarı; fikir ve motivasyonun birleşimiyle oluşur. (Thomas J. Watson)

- İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

- Çok kişiye aşık olana değil, bir kişiye çok aşık olana aşk adamı denir.

- Öyle biri var ki; ilk görüşte değil, her görüşte aşık olduğum.

- Değişimi başlatanların ilk işi, alışkanlıkları ortaya çıkarmaktır; onları değiştirmeye çalışmak değil.

- Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar. (Sigmund Freud)

Derin sözler

EN DERİN SÖZLER

- Aşkla gurur bir arada yürümez! Ya aşkın için gururunu, ya da gururun için aşkını feda edeceksin.

- İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.

- Bir kalbiniz vardı, onu hatırlayınız.

- Her vakit mutIuIuğun doruğundayken güIünmez. Bazen sırf hayata gıcıkIık oIsun diye uçurumun kenarındayken dahi güIümse.

- Bir insan yüzde yirmi okumakla, yüzde seksen sohbetle yetişir.

- Sana ihanetin adını sorduğumda, adı yok demiştin. Şimdi ben son sözümü söylüyorum. Unutma! İhanetin adı yoksa affı da yoktur.

- Papatya kızmadı hiçbir zaman yapraklarından fal bakılmasına. Gün olur belki sevmeyi de öğretebilirim umuduyla.

- İnsanların ilk öğrenmesi gereken dil, tatlı dildir. (Barış Manço)

- Sana bir yerlerde rastlayacağım hissini seviyorum.

- Bu eve hiç gelmedin. Ama bu duvarlar, bu oda, bu yastık seni çok iyi tanıyor.

- Senin unuttuklarını ben, dün yaşanmış gibi hatırlıyorum.

- Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden.(Lukretius)

- Birlikte gülüyorsanız mutluluktur, birlikte ağlıyorsanız dostluktur; ama birlikte susuyorsanız bu aşktır.

- Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir.

- Sana tutunmaya çalışan ben, beni tutmayıp düşüren sen.

- Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi âlem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem…

- Övgü; iyi adamı daha iyi, kötü adamı daha kötü yapar. (Thomas Fuller)

- Derin yaralar alan insanın canını sıyrıklar acıtamaz.

- Gel birbirimize hayat olalım. Ayrılırsak hayatını kaybetti desinler.

- Ne kazandığını bilmiyorum ama umarım beni kaybettiğine değmiştir.

DERİN ANLAMLI SÖZLER

- Kırılmak ayrı küsmek ayrı, ben seni sildim.

- Bir erkeğin yumruğundan daha serttir bir kadının son sözü. Çünkü biri dişlerini döker, diğeri düşlerini.

- Kanaya kanaya iyileşir bazı yaralar, aşk gibi, ihanet gibi, yalnızlık gibi, geç olur, güç olur ama olur.

- Otopsi istiyorum hayallerime, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamazlar.

- Yolda görsen sırtından tanıyacağın insanı gün geliyor yüzüne bakarken tanıyamıyorsun.

- Kızınca, kırılınca ve üzülünce geçiyor da soğuyunca çaresi...

- Acısı acımdan derin. Tutsam ellerinden, üşür ellerin! (Cahit Sıtkı Tarancı)

- Hakkıyla başlatılan bir girişim, gereken her şey kazanılana dek bırakılmamalıdır.

- Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. (Konfüçyüs)

- İnsanların yüzüne iyi bakın, acısı çok olanın gülüşü çok güzel olur.

- Öyle insanlar vardır ki; binlerce kelime konuşsanız bile sizi anlamazlar. Ve öyle dostlar vardır ki; tek kelime konuşmasanız bile sizi anlarlar.

- Birine güvenmek çok ayrı, sevmekten çok daha başka, değer vermekten daha üstlerde bir yerde, kaybetmeme çabasına değer tek duygu gibi.

- Şiirler yarım kalsa da olur sen gel beni tamamla olmaz mı?

- Hayatta yapılacak o kadar çok hata vardır ki; aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok.

- Gözümü kapattım öylece… Affettiğim şeyleri bir görseniz "ne yürekmiş be" dersiniz.