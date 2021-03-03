Derin Mermerci ve Murat Arslan, Bebek'te ortaya çıktı
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Derin Mermerci ve Murat Arslan, Bebek'te ortaya çıktı

03.03.2021 08:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:38
Derin Mermerci ve Murat Arslan, Bebek'te ortaya çıktı

Vaniköy'deki evinden alışveriş için geldiği Bebek'te objektife takılan Derin Mermerci'nin yanında bir süredir birlikte oldukları konuşulan Murat Arslan da vardı.

Vaniköy'deki evinden alışveriş için geldiği Bebek'te objektife takılan Derin Mermerci'nin yanında bir süredir birlikte oldukları konuşulan Murat Arslan da vardı.

İstanbul trafiğini atlatmak için deniz yolunu tercih eden Mermerci, teknesi için de Arslan'ın Bebek'teki yalısının iskelesini kullandığı biliniyor. Arslan'ın evine girerken görüntülenen Derin Mermerci, karşıya geçmek için teknesini buraya çağırmıştı.

Yaptığı sosyal yardım çalışmalarıyla bilinen, özellikle hayvanlar ve çocuklar konusunda son derece duyarlı olan Derin Mermerci, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde üç köpeğinin videosunu paylaşmış ve "Benim için bugünün anlamı kızlarım ve sizsiniz" diye yazmıştı.

Alin'e doğum günü partisi

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, üç yaşına giren torunu Alin için Ortaköy'deki evinde parti verdi. Aile arasında yapılan doğum günü kutlaması için hiçbir masraftan kaçınmayan Ağaoğlu, torunları ve çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu, 2018 yılında Miray Ağaoğlu ile hayatını birleştirmiş, çift önce ilk kızları Alin'i, bir yıl sonra da ikinci kızları Selin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ali Ağaoğlu'nun eşi Semra Ağaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kutlamaya, Alin ve Selin'in halaları Sena Ağaoğlu Kırcal ve eşi Koray Kırcal da katıldı. Ben de minik Alin'e nice yıllar diliyorum...

Trafiğe Vespa'lı çözüm!

İş ve cemiyet dünyasının ünlü ismi Ruken Mızraklı, yoğun İstanbul trafiği için "sarı" bir çözüm bulmuş! Kendine bir Vespa alan Mızraklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni oyuncağını takipçileriyle paylaştı.

Vespa'nın üzerinde oldukça sempatik görünen ünlü iş insanı, kasksız poz verince takipçilerinin yüreğini ağzına getirdi! Ancak sadece fotoğraf çektirmek için kaskını ve maskesini çıkardığını söyleyen Ruken Hanım'a ben de kazasız belasız, keyifli yolculuklar diliyorum.

Kaynak: Hürriyet

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