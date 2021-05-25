Derin Mermerci'den Boyner'e özel koleksiyonu
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Derin Mermerci'den Boyner'e özel koleksiyonu

Derin Mermerci'den Boyner'e özel koleksiyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Modacı Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı DM X Boyner koleksiyonu çıktı.

Modacı Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı DM X Boyner koleksiyonu çıktı. Göz alıcı renklerin, denimler, canlanmayı ve hafifliği sembolize eden detayların öne çıktığı koleksiyona markanın internet sitesinden veya mağazalardan ulaşabilirsiniz.

Denimden vazgeçmeyen kadınlara özel parçaların olduğu koleksiyona ilişkin markadan yapılan yazılı açıklamada, "DM X Boyner koleksiyonunda keten pantolon, yelekler, birbirinden şık ve rahat denim pantolon ve ceketler, kelebeklerle bezeli gömlek ve tişörtler, birbirinden rahat ve göz alıcı elbiseler ve koleksiyonu tamamlayan desenli fularlar büyük beğeni topluyor. DM X Boyner koleksiyonunda sezonun en sevilen desenlerinden batik de yer buluyor" denildi.

Bej, hardal, beyaz gibi renklerin yanı sıra pembe ve turuncunun hakim olduğu koleksiyonun 40 parçadan oluştuğu aktarıldı.

İlkbahar-yaz için hazırlanan koleksiyonla hem rahatlık hem de stil sahibi bir görünüm yaratılması hedefleniyor.


Derin Mermerci'den Boyner'e özel koleksiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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