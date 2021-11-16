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Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı

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Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı

Fox TV'de yayınlanan Misafir dizisi ile ekranlara geri dönen Hazal Kaya, sosyal medya hesabından derin bacak dekolteli bir pozunu paylaşarak yeni projelerini hatırlattı. Peş peşe projelerde rol alan oyuncu, "Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas'ta Gece'yi bekliyorum" dedi.

Meslektaşı Ali Atay ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, bir süre oğluyla ilgilenmek için setlere ara verdi. Bu aranın ardından peş peşe projelerde rol alan güzel oyuncu, Instagram hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.

POZUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Ekranlara geri dönen Hazal Kaya, FOX TV'de yayınlanan Misafir dizisinde Gece karakterine hayat veriyor. Kaya, Yalancı dizisinin yanı sıra da Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile Benden Ne Olur filminden rol alıyor. Film çekimlerini tamamlayan oyuncu, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından derin bacak dekolteli bir pozunu paylaştı.

Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GECİKMEDİ

Oyuncu iddialı pozuna "Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas'ta Gece Yarısı'nı aynen bu şekil bekliyorum" notunu düştü.Oyuncunun paylaşımına sessiz kalamayan eski rol arkadaşı Burak Deniz fotoğrafa alev ve kalp emojisi yorumunu yaparken Burcu Kara, Selin Şekerci, Şükran Ovalı, Öykü Karayel ve Didem Soydan gibi isimlerden de yorum gecikmedi.

Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı

Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı

Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı

Ecem Altan
Ecem Altan
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