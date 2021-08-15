DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
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DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin çabası ve birlikte yenen 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı.

MARDİN'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin çabası ve birlikte yenen 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı. Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesi'nde akraba olan Karataş ile Kömürcü aileleri arasında geçen yıl çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İki aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin araya girmesi ve düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. 3 bin kişinin katıldığı yemekte 50 küçükbaş kesilerek davetlilere ikram edildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılınç'ın da katıldığı yemek sonrası taraflar Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.

'BARIŞ OLMADAN İNSANLIK OLMUYOR'

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hicabi Aytemür, barış olmadan insanlığın olmadığını belirterek, "Barışa vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi.Kanaat önderi Şeyhmus Necimoğlu da, iki aile arasında ikinci bir olayın yaşanmaması için yaşlılar ve ilçedeki diğer kanaat önderleriyle birlikte barışı sağlamak için çok çaba sarf ettiklerini söyledi. Ilıca Mahallesi Muhtarı Esat Karataş ise, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu vesileyle 50 kuzu kestik. 6 dev kazanda kaynadı, konuklara ikram edildi. 3 bin kişi civarında bir katılım sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI
DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DERİK'TE HUSUMETLİ AİLELER 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKTE BARIŞTI - Haberler
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