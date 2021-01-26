Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı
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Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı

26.01.2021 07:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:02
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 89 yaşındaki Vezire Dinler'e, evinde koronavirüs aşısı yapıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 89 yaşındaki Vezire Dinler'e, evinde koronavirüs aşısı yapıldı. Şimdiye kadar koronavirüse yakalanmadığını söyleyen Dinler, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Vezire Dinler, 80 yaş üstüne uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısını vurulmak için rahatsızlığından dolayı sağlık kuruluşuna gidemedi. Ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Dinler'e, evinde aşı olması için İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir hemşire tarafından, doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde aşı yapıldı. Aşı öncesi, Dr. Defne Gök tarafından bilgilendirilen Dinler, aşı olduktan sonra yarım saat boyunca yan etki ihtimaline karşı gözetim altında tutuldu. 

'HASTALIĞA YAKALANMADIM'3 yıldır yatağa bağımlı olduğunu söyleyen Vezire Dinler, "Eşim uzun süre önce vefat etti. Oğlumun evindeyim. Gelinim bakıyor. Hastalığa yakalanmadım. Eve kadar gelip aşı yapanlara teşekkür ederim" dedi. Vezire Dinler'in gelini Güllüşah Dinler de tedbir amaçlı aşı yaptıklarını ifade ederek, "3 yıldır yatalak. Ona ben bakıyorum. Sağlık durumu iyi ve ayakları hariç herhangi bir problemi yok. Gelen sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

 


Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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