Derik'te, 15 'EBA destek noktası' kuruldu
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Derik'te, 15 'EBA destek noktası' kuruldu

MARDİN'in Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için 15 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu.

Derik'te, 15 'EBA destek noktası' kuruldu
19.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:31

MARDİN'in Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için 15 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu.

Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim sağlayan EBA'ya giriş imkanı olmayan öğrencilerin faydalanmaları amacıyla 15 okulda 'EBA destek noktası' kurdu. Okullarda kurulan EBA destek noktaları inceleyen Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, ilçe genelinde 17 bin 309 öğrencinin 139 okulda eğitim gördüğünü söyledi. İlçe genelindeki 15 okulda kurulan EBA destek noktaları sayesinde internet erişimi olmayan öğrencilerin derslerini uzaktan yapabileceğini anlatan Kahraman, "İlçemizde uzakta eğitime giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak, bakanlığımızın talimatıyla öğrencilerimizin rahatlıkla ulaşım sağlayacağı okullarımızda EBA destek noktaları kurduk. Öğrencilerimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre sınıflara alınarak EBA'ya öğretmenlerimizin destekleriyle giriş yaparak faydalanıyorlar" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Emrullah KARAKAŞ
Emrullah KARAKAŞ
DHA Editörü
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