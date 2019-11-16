Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı

16.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:52

Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.

2016 yılından da Derik Belediye Başkan Vekilliği'yle görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiç bir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

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MARDİN,(DHA)

Kaynak: DHA