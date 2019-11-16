Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı
Haberler » Güncel » Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı - Haber

Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı

Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.

16.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:52
Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı

'in Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından 'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.

2016 yılından da Derik Belediye Başkan Vekilliği'yle görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiç bir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN,(DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et