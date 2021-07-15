Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü
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Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü

Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Azmak Deresi'ne uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle birlikte suya gömüldü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Azmak Deresi'ne uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle birlikte suya gömüldü. 2 teknenin de hasar gördüğü kazada, kendi imkanıyla araçtan çıkan Ahmet Bilal'in (42) 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi. Bilal'in ehliyetine el konulup, bin 139 TL ceza kesildi.

Marmaris'te bir barda içki içip eğlenen Ahmet Bilal, kiralık 34 CFZ 090 plakalı ciple, saat 01.00 sıralarında evine dönmek üzere yola çıktı. Sarıana Mahallesi 22. Sokak'a geldiğinde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Bilal, otomatik vites olan cipin gazına fazla dokununca direksiyon kontrolünü kaybetti. Cip Azmak Deresi'nde demirli 4 metrelik teknenin üzerine uçtu. Su alan tekne, üzerindeki ciple birlikte 5 metre derinliğe gömüldü. Kaza sırasında 2 tekne de hasar gördü. Kazayı yara almadan atlatan Bilal, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.  BİN 139 TL CEZA KESİLDİYapılan alkol testinde 1,33 promil alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Bilal, "Nasıl oldu, ben de anlamadım" dedi. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan Bilal'e, bin 139 TL ceza kesildi.Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, cip ve hasar gören teknelerden dereye sızan akaryakıt ve hasara göre tutanak tuttu. İfadesi alınan Bilal, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İtfaiye ekipleri tarafından çekiciyle sudan çıkarılan cip, emniyetin otoparkına çekildi.

Çevredekiler olay sonrasını cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü
Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü
Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü
Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü
Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü
Dereye uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle suya gömüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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