Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Peş peşe sevgilisiyle verdiği pozları paylaştı - Haberler Magazin
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Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Peş peşe sevgilisiyle verdiği pozları paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kendi izinden giden kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından sevgilisi Baran Tınaz ile romantik pozlarını paylaştı.

Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

AŞKA GELDİ

Uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşayan oyuncu 25 yaşındaki Deren Talu, yeni yıla da sevgilisiyle girdi. Instagram'da 386 binden fazla takipçisi bulunan Talu, sevgilisiyle peş peşe romantik pozlarını paylaştı. Talu'nun sevgilisiyle pozlarına ilk yorum ise annesinden geldi. Defne Samyeli, Deren ve Baran'ın pozlarına kalp emojisi koyarak destek oldu.

İşte Deren Talu ve sevgilisinin romantik pozları...

Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Peş peşe sevgilisiyle verdiği pozları paylaştı

Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Peş peşe sevgilisiyle verdiği pozları paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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