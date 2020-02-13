Derecik'te donmak üzere olan sahipsiz atlar kurtarıldı
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Derecik'te donmak üzere olan sahipsiz atlar kurtarıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde donmak üzere olan atlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

13.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:48
Derecik'te donmak üzere olan sahipsiz atlar kurtarıldı

'nin ilçesinde donmak üzere olan atlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Derecik ilçesine bağlı köyünün yaylasında donmak üzere olan atlar için vatandaşlar seferber oldu. Yayladan getirilen atlar, vatandaşlar tarafından ot verilerek ahırlara yerleştirildi


Vatandaşlardan Reis Evin, yolda geçerken sahipsiz atlar gördüğünü belirterek, "Donmak üzereydiler. Bizde onları sahiplendik. Köye götürerek yem verdik ve ahıra yerleştirdik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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