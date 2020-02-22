Dereceyle üniversiteye giren Halil'i, hastalığı yatağa mahkum etti

22.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:16

ANTALYA'da, Halil Özçelik (29), 8 yıl önce yaşadığı görme kaybı, konuşma bozukluğu ve istemsiz vücut hareketlerinin ardından yatağa mahkum oldu. Behçet ve SSPE teşhisi konulan Halil Özçelik'in en büyük yardımcısı Gülsüm Özçelik, oğluna umut ve güç vermekten vazgeçmedi.

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 8 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı. Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik'e, Behçet hastalığı teşhisi konuldu. Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik'e bu kez SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit/ kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalığı teşhisi konuldu.

YATAĞA MAHKUM OLDUGeçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi. Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm Özçelik oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan Özçelik, oğluna umut ve güç vermek için elinden geleni yaptığını kaydetti.'GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE YATIYOR'Anne Gülsüm Özçelik, gün geçtikçe gözleri önünde çocuklarının erdiğini, anne-baba olarak bir şey yapamadıklarını söyledi. Gittikleri hastanelerde 'Biz bu hastaya bakamayız' cevabı alıp yıkıldıklarını belirten Özçelik, "Oğlum çok aktif bir çocuktu. 8 yıldır gözlerimizin önünde yatıyor. Doktorlar, 'Behçet hastalığı'na da şeklen benziyor, SSPE'ye de şeklen benziyor' dedi" şeklinde konuştu.'ANNE' DİYEBİLİYOR

Oğlunun göz kapaklarını hiç kapatamaması nedeniyle, yara bandıyla kapatmaya çalıştığını anlatan Gülsüm Özçelik, iki gözünü birden kaybedince Halil'in pes ettiğini, konuşma yetisini de 2016 yılında kaybettiğini aktardı. Bu tarihten sonra hiç konuşamayan oğlunun son dönemde ara ara 'anne' diyebildiğini anlatan Özçelik, oğluna umut ve güç vermek için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Kaynak: DHA