YALOVA (Habermetre) - DERECEYE GİREN SPORCULAR TEBRİK EDİLDİ

Yalova Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı öncesinde şehrimizi temsil eden ve dereceye giren sporculara hediye takdim edildi. Aslı Tuğcu, Beste Altuğ, Buse Tosun, Burak Kaya, Kenan Bektaş ve Nurettin Aras isimli sporcular almış olduğu dereceler ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettikleri için Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından tebrik edildi. Dereceye giren ve törene katılan sporculara hediyelerini Başkan Vekili Tutuk, Başkan Yardımcısı ve AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Şahin ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Burçin Tangürek takdim etti. Dereceye giren sporcuları kutlayan Başkan Vekili Tutuk; "Almış olduğunuz derecelerden dolayı tüm sporcularımızı kutlarım. Şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek hem adını duyurdunuz hem de yapmış olduğunuz sporla ilgilenen tüm gençlerimize örnek oldunuz" dedi.

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