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Dere ıslahı için fizibilite çalışması yapıldı

Dere ıslahı için fizibilite çalışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, DSİ 13. Bölge Müdürü Pelin Yalçın Balcı ile ilçe genelinde dere yataklarında yapılacak ıslah çalışmaları için fizibilite çalışması yaptı.

ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, DSİ 13. Bölge Müdürü Pelin Yalçın Balcı ile ilçe genelinde dere yataklarında yapılacak ıslah çalışmaları için fizibilite çalışması yaptı.

Soyer, Balcı ve beraberindeki heyet ilçe genelindeki tüm dere yataklarını gezerek inceleme yaptı. Soyer, dere yataklarında yapılan inceleme ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından ıslah işine başlanacağını dile getirdi. - YALOVA

Dere ıslahı için fizibilite çalışması yapıldı

Dere ıslahı için fizibilite çalışması yapıldı

Dere ıslahı için fizibilite çalışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Numan Soyer, Çınarcık, Balcı, Yerel, Haber

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