Derbinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim olacak? İşte derbinin detayları...

Derbinin hakemi kim? Dev derbiye kısa süre kala maçı hangi hakemin yöneteceği de merak konusu oldu. Fenerbahçe derbi öncesinde 48 puanla lider durumda. Galatasaray'ın puanı ise 45. Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak istiyor. Derbinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim?

Derbinin hakemi kim? Halil Umut Meler, geçen sezon Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin de hakemiydi. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey maçlar yöneten Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçını da yönetmesi bekleniyor. Deneyimli hakemin kariyerinde birçok derbisi var.

DERBİ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem konusunda ibre yüzde 90 Cüneyt Çakır'ı gösteriyor. Alternatifi ise, geçen hafta Beşiktaş- Trabzonspor maçındaki başarılı performansı ile Halil Umut Meler oldu.

Çakır ve Meler dinlendirildi

Hafta içi maçlara Çakır'ı vermeyerek riske etmeyen MHK, deneyimli hakemi dün oynanan Ç.Rizespor- Kasımpaşaspor mücadelesinde VAR odasında bekletti. Test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir karantinada olan Bahattin Duran ise, derbi öncesi, bugünkü Sivasspor- B.B. Erzurumspor karşılaşmasında Fırat Aydınus'un kıdemli yardımcısı oldu. Meler de 23. haftayı dinlenerek geçirdi.

Olumsuz olmazsa Çakır

MHK, çok büyük bir olumsuzluk (Kovid vb.) yaşanmaz ise, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakem üçlüsü olarak Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun isimlerini açıklayacak.

Maçın VAR odasında da, biri FIFA kokartlı (VAR), ikisi yardımcı (AVAR) üç hakem görev yapacak. Öte yandan TFF de, "yüksek derecede riskli" sınıfına giren Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasına deneyimli 4 temsilci atayacak. Temsilcilerden üçü saha içi ve soyunma odası koridorlarında gözlem yapacak.