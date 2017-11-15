Derbendihan Barajı'nda Onarma Çalışması Başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Derbendihan Barajı'ndan detaylar Barajda balık tutanlardan detaylar İş makineleriyle çalışma yapılması IRAK - SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde zarar gören Süleymaniye ili sınırları içerisindeki Derbendihan Barajı'nda onarma çalışması başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Derbendihan Barajı'ndan detaylar
Barajda balık tutanlardan detaylar
İş makineleriyle çalışma yapılması IRAK - SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde zarar gören Süleymaniye ili sınırları içerisindeki Derbendihan Barajı'nda onarma çalışması başladı. Derbendihan İlçe Kaymakamı Nasih Mela Hasan, barajdaki çalışmaları ve Derbendihan bölgesinde depremzedelere yönelik insani yardımları AA muhabirine anlattı.