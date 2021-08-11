Deralı esnaf, Esed rejiminin ablukasına kepenk indirerek tepki gösterdi
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Deralı esnaf, Esed rejiminin ablukasına kepenk indirerek tepki gösterdi

Deralı esnaf, Esed rejiminin ablukasına kepenk indirerek tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinde esnaf, Beşşar Esed rejiminin il merkezinde kontrolü tamamen ele geçirmek için Dera el-Beled Mahallesi'ne uyguladığı ablukayı ve saldırılarını kepenk indirerek protesto etti.

Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinde esnaf, Beşşar Esed rejiminin il merkezinde kontrolü tamamen ele geçirmek için Dera el-Beled Mahallesi'ne uyguladığı ablukayı ve saldırılarını kepenk indirerek protesto etti.

Rusya'nın ara buluculuğunda Temmuz 2018'de yapılan anlaşmayla Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kontrolünü büyük ölçüde alan Esed rejimi, anlaşmayı tek taraflı bozarak kent merkezini tümüyle ele geçirmek için 1,5 aydır Dera el-Beled Mahallesi'ni abluka altında tutuyor.

Deralı aktivistler, abluka altında yaşayan sivillerin sesini duyurmak için sosyal medya üzerinden kepenk kapatma çağrısı yaptı.

Çağrılara sessiz kalmayan esnaf, Dera iline bağlı Neva, Tsil, Muzeyrib ve Tafas yerleşimlerinde iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu'nun Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abluka altında zor koşullarda yaşayan sivillerle dayanışma için grev çağrısı yapıldığını söyledi.

Ebu Nokta, Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçlerinin Dera el-Beled Mahallesi'ni bombalamaya devam ettiğini belirterek, Dera halkının kepenk kapatarak seslerini Birleşmiş Milletlere (BM) duyurmak istediğini ifade etti.

Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.

26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı. Ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak buradaki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Rejim güçleri mahalleyi 29 Temmuz'dan bu yana aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef alıyor.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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