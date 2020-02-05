Depremzedelere bağış yapan 13 yaşındaki Ahmet'e teşekkür

05.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:07

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, depremin yaşandığı Elazığ'da depremzedelere kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla gıda malzemesi alarak yardım eden Ahmet Samet Sarı'ya (13) teşekkür belgesi verdi.

Lapseki Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya Plevne İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı da, kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 100 TL'ye yakın harçlığını bağışlayarak destek oldu. Sarı, kumbarasındaki tüm birikimiyle bir koli gıda malzemesi alarak yetkililere teslim etti.

Kaynak: DHA

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, bu anlamlı davranışından dolayı Ahmet Samet Sarı, annesi Altun Sarı, babası Metin Sarı ve öğretmeni Erdinç Özdinç'i, makamında kabul etti. Yılmaz, "Küçük kardeşimizin yaptığı bu destek kendisinin küçük, yüreğinin ne denli büyük olduğunun göstergesidir. Böyle düşünen öğrencilerimizin olması bizleri çok mutlu ediyor. Ahmet'in gurur veren hareketinden dolayı ve anlamlı davranışı için tebrik ediyorum" dedi.Başkan Yılmaz konuşmasının ardından Ahmet Samet Sarı'ya teşekkür belgesi takdim etti.