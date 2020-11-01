Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı
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Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı

01.11.2020 22:46 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:53

İzmir'de deprem bölgesinde dağıtılan yardımları sürekli sıraya girerek alıp büfesine götüren şahsın bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerin ardından şahıs, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir şahsın bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı.

Depremzedelere götürülen yardımları para ile sattığı tespit edilen Y.Ş. İzmir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DEFALARCA ÇALDILAR

Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı. Bu kadarı da fazla dedirten o görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 69 kişi hayatını kaybetti, 949 kişi yaralandı. 8 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 220 kişininse tedavisi devam ediyor.

Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı

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