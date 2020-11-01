Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı

İzmir'de deprem bölgesinde dağıtılan yardımları sürekli sıraya girerek alıp büfesine götüren şahsın bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerin ardından şahıs, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir şahsın bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı.

Depremzedelere götürülen yardımları para ile sattığı tespit edilen Y.Ş. İzmir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DEFALARCA ÇALDILAR

Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı. Bu kadarı da fazla dedirten o görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.