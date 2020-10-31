Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
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Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

31.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:32
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi Tekirdağ'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiyi tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Çerkezköy İlçesinde yaşayan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda gözaltına alınan M.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.B. isimli şahıs, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Depremin ardından Emniyet, bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşım yapanlar için çalışma başlattığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 17:32:00. #1.15#
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