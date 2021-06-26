Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
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Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı

Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Deprem Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köyde, bazı evlerde hasara yol açtı.

Deprem Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köyde, bazı evlerde hasara yol açtı. Bölgeye gönderilen çadırlar AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurulmaya başlandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. Bugün bölgeye gönderilen çadırlar, başta Kuşbayırı köyü olmak üzere köylere AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurulmaya başlandı.

Jandarma ekiplerinin çalışma yaptığını belirten vatandaşlardan Orhan Mutlu, "Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Devlet bize yetişti. Çok korktuk. Çocuklarla endişe içerisindeydik. Evlere giremiyoruz. Hepsi hasarlı. Şuanda çadırlar kurulmaya başlandı. Mümkün olduğunca boş alana kuruyoruz" dedi.

Depremzedelerden Ayhan Mutlu ise "Dün gece çok kötüydü. Herkes çok korktu. İnşallah bir daha olmaz. Evlere girmiyoruz. Hasar tespit çalışmasını bekliyoruz. Şunda çadırlar kurulmaya başladı" diye konuştu.

Can kaybının olmadığını aktaran Kuşbayırı Köyü Muhtarı Mehmet düve, "Hasar tespit tam yapılmadı. Ama baya hasarlı ev var. 70 hanenin içerisinde kaç hane hasarlıysa kesin tespitten sonra belli olur. Jandarma ve AFAD ekipleri geldi çadır kuruyor. Kendilerine teşekkür ederiz" diye kaydetti.

Evi hasar gören Celal Okay ise "Dün akşam balkonda oturuyorduk. Birden bire üzerimize bir şeyler düştü. Hanım dedi kepçe mi vurdu bizim eve dedi. Deprem olduğunu anladık. Dışarı kaçtık. Artık içeriye de ekipler geldi. AFAD, jandarma, itfaiye ve kaymakam olmak üzere herkes geldi. Can kaybı olmadı. Daha sonra gelip kontroller yapılacak. Akşam dışarıda kaldık. Ekipler eve giremezsiniz dedi. Mecbur dışarıda bekledik" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı
Depremin vurduğu köylerde çadırlar kurulmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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