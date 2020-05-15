Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam
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Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam

Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam İlçede kurulan Geçici Barınma Merkezi'nde 63 aileden oluşan 258 kişi yaşamaya başladı,vatandaşlar devletin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilendiği belirterek dua etti Elazığ'da 6.

Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam
15.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:25

Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam

İlçede kurulan Geçici Barınma Merkezi'nde 63 aileden oluşan 258 kişi yaşamaya başladı,vatandaşlar devletin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilendiği belirterek dua etti

ELAZIĞ - Elazığ'da 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde oluşturulan 247 konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde 63 aileden oluşan 258 kişi yaşamaya başladı.

Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice de meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kent merkezinde 3 konteyner kentin yanı sıra, depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde de 247 ailenin kalacağı konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezinde 63 aileden oluşan 258 kişi yaşamaya başladı. Aile bireyleri günlük hayatlarını sürdürürken, çocuklarda bisiklet sürüp, merkezin içindeki parkta zamanlarını geçirmeye başladı. Elazığ Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, konteyner evlerinde hayatlarını sürdüren aileler de devletin kendilerine sahip çıktığını aktardı.

4 konteyner kentte 5 bin 570 kişi yaşamaya başladı

Öteyandan,Merkez ve Sivrice ilçesinde 4 farklı noktada kurulan 2 bin 584 konteynerden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan aile sayısı ise bin 626'ya ulaştı. Bin 626 aileden oluşan 5 bin 570 kişinin yaşadığı konteyner evlere talebe göre valilik koordinesinde yerleştirmelerin sürdüğü aktarıldı.

İlçe sakinlerinden Selami Atan yaşanan depremi anımsatarak "Depremden sonra buraya taşındım. Burada 250'ye yakın konteyner kuruldu. Şuanda çoğunluk olarak burada yaşıyor. Hayat devam ediyor bir sıkıntı yok. Havaların da ısınmasıyla aileler ve çocuklar daha rahat" dedi.

Konteyner kente yerleşenlerden Musa Kaya ise, "Şuanda evlerimizin yapılmasını bekliyoruz. Sivrice'yi kentsel dönüşüme alacaklar. Bizde işlemleri bekliyoruz. Yerimiz güzel, Hazar Gölü'nün kenarında Allah razı olsun devletimizden. Kaymakamımız da sürekli ilgilenip yardımda bulunuyor. Tek isteğimiz evlerimizin bir an önce yapılıp bizlere teslim edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam

Kaynak: İHA

Manşet

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