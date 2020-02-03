: Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

03.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:00

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medyada yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

"KEMAL SUNAL İSTANBUL'DA DOĞDU"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın Sunal Ailesi adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında "Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı" başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır.

Kemal Sunal, İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgisi bulunmamaktadır.

Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Sunal Ailesi adına

Gül Sunal"

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bu iddiayı köşesine taşımıştı.

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