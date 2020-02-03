Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama
Kemal Sunal'ın doğduğu evin Elazığ ve Malatya'daki deprem felaketinde yıkıldığına dair çıkan haberler, merhum oyuncunun sevenlerini üzmüştü. Bu haberin ardından Sunal Ailesi, Gül Sunal imzasıyla yazılı açıklama yaptı.
Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medyada yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.
"KEMAL SUNAL İSTANBUL'DA DOĞDU"
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın Sunal Ailesi adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında "Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı" başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır.
Kemal Sunal, İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgisi bulunmamaktadır.
Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Sunal Ailesi adına
Gül Sunal"
NE OLMUŞTU?
Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bu iddiayı köşesine taşımıştı.
Haber Videosu: Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama
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BİLİP BİLMEDEN ARAŞTIRMADAN MASABAŞI HABER BU KADAR OLUR.ORTALIK ASPARAGAS HABERDEN GEÇİLMEZ OLDU.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Depremde 41 kisi ölmüs binlerce yarali siz hala ahir yikildimi yikilmadimi polimigine giriyorsunuz. Yikilsa ne olur yikilmasa ne olur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Büyük usta, huzurlar içinde uyu.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır