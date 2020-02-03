Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama
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Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Kemal Sunal'ın doğduğu evin Elazığ ve Malatya'daki deprem felaketinde yıkıldığına dair çıkan haberler, merhum oyuncunun sevenlerini üzmüştü. Bu haberin ardından Sunal Ailesi, Gül Sunal imzasıyla yazılı açıklama yaptı.

03.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:00
Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı 'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Kemal Sunal'ın eşi , sosyal medyada yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

"KEMAL SUNAL İSTANBUL'DA DOĞDU"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın Sunal Ailesi adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında "Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı" başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır.

Kemal Sunal, İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgisi bulunmamaktadır.

Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Sunal Ailesi adına

Gül Sunal"

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, usta sanatçı Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bu iddiayı köşesine taşımıştı.


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: Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama
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HABER YORUMLARI (3)

  • SALDIRAY ABİ:
    BİLİP BİLMEDEN ARAŞTIRMADAN MASABAŞI HABER BU KADAR OLUR.ORTALIK ASPARAGAS HABERDEN GEÇİLMEZ OLDU.
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Depremde 41 kisi ölmüs binlerce yarali siz hala ahir yikildimi yikilmadimi polimigine giriyorsunuz. Yikilsa ne olur yikilmasa ne olur.
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