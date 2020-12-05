Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
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Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı

05.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:05

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı Korkup paniğe kapılan genç yerinden fırlayıp babasının yanına gitti Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'da da hissedilen depreme Antalyalı genç bilgisayar başında canlı yayında arkadaşlarıyla sohbet ederken yakalandı.

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı

Korkup paniğe kapılan genç yerinden fırlayıp babasının yanına gitti

ANTALYA - Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'da da hissedilen depreme Antalyalı genç bilgisayar başında canlı yayında arkadaşlarıyla sohbet ederken yakalandı.

AFAD tarafından büyüklüğü 5.2 olarak açıklanan deprem sırasında oyun oynayan ve biranda sallandığını hissedip bağırmaya başlayan 17 yaşındaki Umut Doğanay Lafçının depreme canlı yayınla yakalandığı anlar kaydedildi. Bir anda korku ve paniğe kahılan genç, yerinden fırlayıp bilgisayarın başından ayrıldı.

Umut Doğanay, " Deprem anında arkadaşlarımla 30 kişinin bulunduğu ortamda sohbet ediyordum, deprem anında deprem oluyor diye bağırıp direkt babamın yanına koştum, korkunç bir olaydı Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ

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